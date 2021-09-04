В отопительном сезоне цена на газ для населения составит 7,4 грн. Это в 3 раза меньше, чем спотовая, - Витренко
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Для нужд населения цена (на газ. - Ред.) будет 7,4 гривны. Это в три раза меньше, чем текущая спотовая рыночная цена", - сказал Витренко.
Он добавил, что если предприятия теплокоммунэнерго будут брать газ для нужд бюджетных организаций, то они могут использовать этот объем по цене 7,4 гривны.
Напомним, 3 сентября ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вернулось из отпуска. В новом выпуске гости студии, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, заместитель министра обороны Анна Маляр и другие, обсуждают встречу Зеленского и Байдена в США, путь Украины в НАТО и другие актуальные темы.