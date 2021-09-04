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В отопительном сезоне цена на газ для населения составит 7,4 грн. Это в 3 раза меньше, чем спотовая, - Витренко

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В отопительном сезоне цена на газ для населения составит 7,4 грн. Это в 3 раза меньше, чем спотовая, - Витренко
Глава правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения в отопительном сезоне составит 7,4 гривны. По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на спотовых рынках.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для нужд населения цена (на газ. - Ред.) будет 7,4 гривны. Это в три раза меньше, чем текущая спотовая рыночная цена", - сказал Витренко.

Он добавил, что если предприятия теплокоммунэнерго будут брать газ для нужд бюджетных организаций, то они могут использовать этот объем по цене 7,4 гривны.

Напомним, 3 сентября ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вернулось из отпуска. В новом выпуске гости студии, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, заместитель министра обороны Анна Маляр и другие, обсуждают встречу Зеленского и Байдена в США, путь Украины в НАТО и другие актуальные темы.

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Топ комментарии

  • kapper
    А зачем говорить английский термин? Спотовая ыена это реальная цена.там гле она в 3 раза выше чем доя нас там и зарплаты 5-10 раз тоже выше чем у нас вылезло очередное провластное мурло
  • Ksenia VB
    Я не сумніваюсь, що певні люди наварять шалені кошти на опалювальному сезоні.
    Готуйте грошикі, українці.
    І нехай добряча гикавка наздожене лохів, які в 2019 це обрали.
  • Ksenia VB
    За часів Порошенка активно почали впроваджуватись джерела альтернативні газу .
    Нашу котельню перевели на інше паливо, місцевого добування. Сума, яку ми платили, стала дійсно нижчою. А зараз таке враження, ніби ми знову газом опалюємось. Подяка зебілушкам, куди ж без них..
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