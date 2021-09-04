Украинский легкоатлет Цветов вновь отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады

Сегодня, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Токио состоялись соревнования по бегу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Победу на дистанции 200 метров одержал россиянин Дмитрий Сафронов, преодолевший дистанцию за 23,00 секунды. Украинец Игорь Цветов занял второе место в этом забеге (23,25). Третьим стал россиянин Артем Калашян (23,75).

После церемонии награждения украинский спортсмен вновь отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале.

Напомним, 30 августа украинский легкоатлет Игорь Цветов на церемонии награждения после завоевания серебряной медали Паралимпиады отказался сфотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России.

В России заявили, что отказ украинца от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями.

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