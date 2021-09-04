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Украинский легкоатлет Цветов вновь отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады

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Украинский легкоатлет Цветов вновь отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады
Сегодня, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Токио состоялись соревнования по бегу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Победу на дистанции 200 метров одержал россиянин Дмитрий Сафронов, преодолевший дистанцию за 23,00 секунды. Украинец Игорь Цветов занял второе место в этом забеге (23,25). Третьим стал россиянин Артем Калашян (23,75).

После церемонии награждения украинский спортсмен вновь отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале.

Напомним, 30 августа украинский легкоатлет Игорь Цветов на церемонии награждения после завоевания серебряной медали Паралимпиады отказался сфотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России.

В России заявили, что отказ украинца от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями.

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Топ комментарии

  • Valerij Savenko
    Станешь вдруг таким же калекой - по-другому заговоришь.
    А вообще ты и есть моральный КАЛЕКА.
    Урод, одним словом.
  • Леонід ддд
    Цвєтов красава!
  • Проти Ватник 59928d34
    В степи, покрытой пылью бренной,
    Сидел и плакал человек.
    А мимо шёл Творец Вселенной.
    Остановившись, Он изрек:
    "Я друг униженных и бедных,
    Я всех убогих берегу,
    Я знаю много слов заветных.
    Я есмь твой Бог. Я всё могу.
    Меня печалит вид твой грустный,
    Какой нуждою ты тесним?"
    И человек сказал: "Я - русский",
    И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев

    Коли Бог хоче покарати ,лишає розуму.Кацапа лишати не треба,його бог карає при народженні. Украинский легкоатлет Цветов вновь отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады - Цензор.НЕТ 4791
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