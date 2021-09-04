Оккупанты после обыска увезли из дома замглавы Меджлиса Джеляла, - правозащитники
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".
Ранее активист Заир Смедляев сообщил, что в доме Наримана Джеляла по адресу Симферопольский район с. Первомайское, ул. Ленина 113 российские силовики проводят обыск.
Рано утром сам Нариман опубликовал на своей странице в соцсети информацию об обысках у других людей, которые проходили ночью.
"Около часа ночи в селе Первомайское Симферопольского района в доме Ахтемова Азиза 1996 г.р. сотрудниками полиции был произведен обыск. Как и в случае с Эльдаром Одамановым, якобы в связи с неким взрывом в селе Перевальное Симферопольского района. После обыска Азиза увезли. Его местонахождение на данный момент неизвестно", - написал Джелял.
Отметим, что Нариман Джелял является крымскотатарским политиком, преподавателем, политологом, журналистом, заместителем главы Меджлиса (с 2013 года) и руководителем информационно-аналитического подразделения.