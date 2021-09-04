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Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту задержания заместителя председателя Меджлиса Джеляла

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Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту задержания заместителя председателя Меджлиса Джеляла
Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту незаконного обыска и задержания первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, в Симферопольском районе АР Крыма, "правоохранители" государства-оккупанта провели обыск в доме первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, после чего его увезли в неизвестном направлении.

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Накануне "правоохранители" провели обыски в домах еще двух крымских татар. Местонахождения трех "задержанных" до сих пор не известно. Прокуратура автономии квалифицирует такие действия оккупантов по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сказано в сообщении.

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