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Предварительная причина пожара в киевском костеле святого Николая - короткое замыкание в органе, - Монастырский

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Предварительная причина пожара в киевском костеле святого Николая - короткое замыкание в органе, - Монастырский
Согласно предварительным выводам, возгорание в органе стало причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предварительный вывод, что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00", - сказал он журналистам в субботу возле костела. 

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Глава МВД сообщил, что открыто уголовное производство по факту нарушения правил пожарной безопасности. Взяты образцы для экспертизы.

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Топ комментарии

  • Lumos UA
    Було- міхи ногами качали...
    Мотори припендюрили....
  • 5 копійок
    Коли вже в ЗЕбрехуна в Органі буде коротиш щоб і рояль згорів?
  • Владимир fd08a616
    На мобиле,фонариком)))...
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