Предварительная причина пожара в киевском костеле святого Николая - короткое замыкание в органе, - Монастырский

Согласно предварительным выводам, возгорание в органе стало причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предварительный вывод, что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00", - сказал он журналистам в субботу возле костела.

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Глава МВД сообщил, что открыто уголовное производство по факту нарушения правил пожарной безопасности. Взяты образцы для экспертизы.