Боевой медик Юлия Крымцева и солдат Дмитрий Рубашевский награждены отличиями СНБО за спасение жизни побратима. ФОТО

По поручению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова двоих военнослужащих отдельной механизированной бригады имени короля Даниила наградили отличиями СНБО Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"За весомый вклад в дело обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, добросовестную военную службу и профессионализм медалями "Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины" III степени награжден боевой медик 2 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона младший сержант Юлия Крымцева и стрелок-помощник гранатометчика 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона солдат Дмитрий Рубашевский", - следует из сообщения.

Также подчеркивается, что своими удачными и профессиональными действиями при ведении боевых действий, эвакуации и оказании медицинской помощи Дмитрий и Юлия спасли жизнь своего побратима - главного сержанта Андрея Дячишина, который получил тяжелое сквозное пулевое ранение головы во время вражеского обстрела позиций наших войск.

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