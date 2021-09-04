Боевой медик Юлия Крымцева и солдат Дмитрий Рубашевский награждены отличиями СНБО за спасение жизни побратима. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"За весомый вклад в дело обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, добросовестную военную службу и профессионализм медалями "Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины" III степени награжден боевой медик 2 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона младший сержант Юлия Крымцева и стрелок-помощник гранатометчика 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона солдат Дмитрий Рубашевский", - следует из сообщения.
Также подчеркивается, что своими удачными и профессиональными действиями при ведении боевых действий, эвакуации и оказании медицинской помощи Дмитрий и Юлия спасли жизнь своего побратима - главного сержанта Андрея Дячишина, который получил тяжелое сквозное пулевое ранение головы во время вражеского обстрела позиций наших войск.