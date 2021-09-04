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Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба

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Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба
США должны присоединиться к урегулированию ситуации на Донбассе. Сейчас прорабатывается вопрос, каким будет формат такого привлечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу.

"Наша позиция заключается в том, что без активного привлечения США к переговорному процессу существенно улучшить ситуацию с безопасностью на востоке будет крайне сложной задачей. Какой это может быть формат? Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается", - сказал Кулеба.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Нафіга Штатам нарід який обирає кловунів і каже хуженібудіт?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А амери про це в курсах ???)))
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8356

    Ответ Байдена
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