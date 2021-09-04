Новости • Агрессия России против Украины

Уже в этом году Украина получит от США партию бронебойных систем Javelin, - Кулеба

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Уже в этом году Украина получит от США партию бронебойных систем Javelin, - Кулеба
Украина уже в этом году получит партию бронебойных систем Javelin. Ее передадут в рамках военной помощи США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

"Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin", - сказал Кулеба.

В то же время, он не исключил, что США и Украина смогут выйти на договоренности и по другим видам оборонного летального и нелетального оборудования.

"По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", - добавил Кулеба.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Здивував. Джавеліни вже постачали до найкоротшого.
  • Alexey G
    Ты совсем дурной?Ты видел миномет живьем?Ты знаешь,где и против чего он применяется?Ты пробовал из миномета стрелять по танку?Ты в армии служил?Наводчики,обсуга...Нет сил эту хрень читать.
  • Asrarim Bobovixh
    Минобороны Израиля сообщило о завершении испытаний высокоточного минометного снаряда Iron Sting. Дальность управляемой минометной артиллерийской мины Iron Sting составляет 15 км. Точность 100%Уже в этом году Украина получит от США партию бронебойных систем Javelin, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6243
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