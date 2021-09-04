Это месть российских оккупантов за "Крымскую платформу", - Чубаров об обысках и задержаниях в оккупированном Крыму

Новая волна обысков и арестов крымских татар в Крыму 3-4 сентября, в том числе задержание крымскотатарского активиста Наримана Джеляла, является местью российских властей за организованный Украиной саммит "Крымской платформы".

Такое мнение в комментарии Крым.Реалии высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Тревожные сообщения, которые поступают из Крыма, свидетельствуют о фабрикации российскими спецслужбами дел о новых "террористических актах" и их якобы "исполнителях" крымских татарах. Разумеется, истинной причиной последних обысков и задержаний является месть российских оккупантов за действия на международном уровне по оказанию давления на Россию в связи с ее преступлениями, совершаемыми против Украины, в том числе за оккупацию Крыма. Мы действительно связываем новую волну репрессий в Крыму с происходившим недавно саммитом "Крымской платформы", – сказал Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты после обыска похитили крымского татарина Одаманова, - правозащитники

По мнению Чубарова, после последних задержаний российские власти могут развернуть более масштабную волну преследований крымских татар.

"Следует внимательно отслеживать, какие подозрения будут выдвинуты Нариману Джелялу. Понятно, что российские оккупанты в желании скомпрометировать самого Наримана Джеляла, Меджлис крымскотатарского народа могут сейчас сфабриковать некое дело о "подрывниках". Мы до сих пор не знаем, где находится Эльдар Одаманов, которого арестовали днем 3 сентября, и, судя по всему, из него в течение суток выбивают показания. Мы не знаем, являются ли эти аресты следствием тех признаний, которые выбиваются пытками из Эльдара Одаманова, или же Нариману Джелялу будут предъявлены иные обвинения, в том числе обвинения в действиях, несущих якобы угрозу территориальной целостности России. В любом случае, с арестом Наримана Джеляла в Крыму будет разворачиваться новая, более жестокая волна преследований крымских татар", – подчеркнул Чубаров.

Также читайте: Оккупанты после обыска увезли из дома замглавы Меджлиса Джеляла, - правозащитники

По последней информации объединения "Крымская солидарность", российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых человек: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова, Шевкета Усеинова.

Напомним, в селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в реакции на задержание крымскотатарского активиста Наримана Джеляла осудило шаги российских силовиков в оккупированном Крыму, "направленные на преследование представителей Меджлиса крымскотатарского народа".

Также читайте: По итогам обысков российские силовики задержали пятерых татар, - "Крымская солидарность"