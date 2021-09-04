Россия должна немедленно освободить замглавы Меджлиса Джеляла и четырех татар, задержанных накануне, - МИД
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Как подчеркивается, по имеющейся информации, сотрудниками ФСБ утром 3 сентября был задержан Эльдар Одаманов, ночью 4 сентября - Азиз Ахметов, Асан Ахметов и Шевкет Усеинов. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.
"Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа, а также как очередные репрессии Российской Федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова", - отмечают в МИД.
Российская Федерация как государство-оккупант в соответствии с нормами международного права обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного ею Крымского полуострова.
Внешнеполитическое ведомство Украины требует от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.
"Призываем международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на РФ для прекращения грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках Крымской платформы", - резюмировали в МИД.
Как сообщалось, утром, 4 сентября крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла российские силовики вывезли из его дома, после того как провели там незаконный обыск.