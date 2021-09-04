Количество арестованных и осужденных российскими оккупантами граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, превысило 150 человек, - Чубаров

Количество арестованных и осужденных российскими оккупантами граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, превысило полторы сотни человек.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

В связи с этим Чубаров обратился к гражданам РФ с предложением поддержать преследуемых российскими карательными органами граждан Украины, подчеркнув, что "террор путинского режима неминуемо придет вскоре и в их дома", если продолжить его поощрять.

"Во временно оккупированном РФ Крыму лишь за последние сутки – 3 и 4 сентября 2021 года - российскими карателями совершены обыски в домах крымских татар и задержаны 5 человек, включая первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

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Количество арестованных и осужденных российскими оккупантами граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, превысило полторы сотни человек. Многие из них приговорены к длительным срокам лишения свободы в 13, 17, 19 лет", - отметил Чубаров.

Он подчеркнул, что местонахождение арестованных вчера и сегодня Эльдара Одаманова и Азиза Ахметова неизвестно до настоящего времени.

"Адвокаты и родственники задержанных, местонахождение которых скрывается карательными органами, справедливо указывают на то, что каратели могут применять к ним пытки с целью получения нужных им "признаний". Обращая ваше внимание к новой волне репрессий и преследований в оккупированном РФ Крыму в отношение крымскотатарского народа, рассчитываю на ваш голос и вашу позицию в защиту крымских татар от преследований российской оккупационной власти", - отметил Чубаров.

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По последней информации объединения "Крымская солидарность", российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых человек: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова, Шевкета Усеинова.

Напомним, в селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в реакции на задержание крымскотатарского активиста Наримана Джеляла осудило шаги российских силовиков в оккупированном Крыму, "направленные на преследование представителей Меджлиса крымскотатарского народа".

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