Денисова призвала международное сообщество усилить давление на РФ в связи с задержаниями в оккупированном Крыму

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призывает международное сообщество отреагировать на незаконные задержания граждан Украины в оккупированном Крыму и усилить давление на РФ.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники ФБС России продолжают коварно врываться в дома граждан Украины во временно оккупированном Крыму по надуманным делам. Сегодня на рассвете в доме первого заместителя председателя Меджлиса кримскотатарского народа Наримана Джеляла российские силовики провели обыски, после чего его вывезли в "Управление ФСБ России по Республике Крым и г.. Севастополь".

Накануне после обысков исчезли двое крымских татар: Эльдар Одаманов и Азиз Ахтемов. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

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Страна-оккупант в который раз прибегает к преследованиям и запугиваниям крымских татар. Обыски в домах граждан Украины являются грубым нарушением международных норм, в частности статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантируется право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции - право на уважение частной и семейной жизни.

Призываю международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ, с целью прекращения нарушений прав украинцев на территории временно оккупированного Крыма", - отметила Денисова.

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