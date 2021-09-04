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Залужный: Хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. ВИДЕО

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Валерий Залужный в эфире "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале" признался, что хотел бы проехать на танке по Красной площади.

Соответствующий фрагмент видео опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук Анатолий Штефан, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу попросить наших людей, чтобы они верили Вооруженным Силам Украины, верили Залужному, верили Павлюку, Шаптале",- отметил он.

В ходе интервью Соколова спросила Залужного, "хотел бы он проехать на танке по Красной площади Москвы?".

"Наверное да", - ответит главком ВСУ.

"Честно, да, и по Арбату тоже", - добавил Залужный.

Полная версия интервью с Залужным выйдет сегодня в 20.00 на 5-м канале. 

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Залужный: Хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату - Цензор.НЕТ 7818
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    Залужный: Хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату - Цензор.НЕТ 2086
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Рабсияне даже могут фанерный Киев построить и давить его танками. У них шиза прогрессирует не по дням а по часам.
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