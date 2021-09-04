По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters
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По меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения в Афганистане в результате хаотичной стрельбы в воздух, которую открыли талибы в ночь на субботу на фоне захвата последней афганской провинции Панджшер, сопротивляющуюся исламистской группировке. .
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Лидеры оппозиции отрицают факт захвата провинции талибами.
Информационное агентство Shamshad сообщило, что в пятницу в результате "стрельбы в воздух" в Кабуле погибло 17 человек и был ранен 41. Информационное агентство Tolo сообщило об аналогичных потерях.
По меньшей мере 14 человек были ранены в результате "праздничной стрельбы" в провинции Нангархар к востоку от столицы, сказал Гульзада Сангар, пресс-секретарь районной больницы в столице провинции Джелалабаде.
Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид осудил действия боевиков.
"Избегайте стрельбы в воздух и вместо этого благодарите Бога. Пули могут навредить мирным жителям, поэтому не стреляйте без надобности", - написал Муджахид в Twitter.