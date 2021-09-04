В МВД Польши уверяют, что "часть полицейских уже наказана" из-за смерти украинца Никифоренко

В Министерстве внутренних дел Польши сообщили о расследовании обстоятельств смерти украинца после избиения полицейскими. Часть из них уже якобы наказали.

Об этом сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам вице-министра МВД Мацея Вонсика, сейчас расследуются два инцидента по факту превышения служебных полномочий полицией. В результате действий полицейских во Вроцлаве скончался 25 - летний гражданин Украины, а в Любине-34-летний поляк.

"Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить обстоятельства этого дела. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителя, то часть полицейских уже наказаны", - сказал вице-министр.

Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

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