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В МВД Польши уверяют, что "часть полицейских уже наказана" из-за смерти украинца Никифоренко

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В МВД Польши уверяют, что "часть полицейских уже наказана" из-за смерти украинца Никифоренко
В Министерстве внутренних дел Польши сообщили о расследовании обстоятельств смерти украинца после избиения полицейскими. Часть из них уже якобы наказали.

Об этом сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам вице-министра МВД Мацея Вонсика, сейчас расследуются два инцидента по факту превышения служебных полномочий полицией. В результате действий полицейских во Вроцлаве скончался 25 - летний гражданин Украины, а в Любине-34-летний поляк.

"Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить обстоятельства этого дела. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителя, то часть полицейских уже наказаны", - сказал вице-министр.

Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

Читайте: Смерть украинца в Польше: МИД взаимодействует с польской полицией

Топ комментарии

  • Игорь Билык
    Пи☆ец, а это плохо, что есть вытрезвители? Зачем приплетать везде совок? А даже если совок, то чи не пофиг, если это весьма нужное место для наших ментальностей. Посмотри сколько у нас алкашин то до людей пристают, то бегают орут что попало, то просто валяются по тихому в травке, и никуда их определить нельзя, а они нужны на улицах? Или нужны дома, что бы своей семье устроить "веселый" денек? Изолировать их надо от людей, до тех пор пока в людское состояние не прийдут.
  • Alex Walewski 08494ca1
    объявили выговоры.....
  • Игорь Горобец 0cada803
    Швидко? Напевно отримали зауваження.
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