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На складе бытовых отходов под Киевом горело 10 тыс. шин, - ГСЧС. ФОТО

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В селе Бышев Киевской области ликвидировали пожар на складе бытовых отходов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. 

Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС 4 сентября в 04.44.

"По прибытию на место вызова установлено, что огнем охвачены шины на открытой территории в количестве 10 000 штук и кровля металлического покрытия на площади 750 м. кв", - сообщается в информации  ГСЧС.

Пожар локализован в 7.11 и ликвидирован в 10. 15.

На месте происшествия работало 6 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причина пожара устанавливается".

На складе бытовых отходов под Киевом горело 10 тыс. шин, - ГСЧС 01

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  • Речь Брежнева
    Боялись шо на майдан попадут?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Превентивні заходи боротьби з Майданом !!! Береженого Бог береже !!!)))
  • Юрій Ан
    Весной по Киеву усиленно выковыревали шины на детских площадках и увезли.
    Вот куда.
    Подальше от банковой.
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