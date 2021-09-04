У здания ФСБ РФ в оккупированном Крыму начались задержания протестующих крымских татар, - Чубаров
Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"К зданию ФСБ РФ в оккупированном Крыму подъехали полицейские автобусы, в которые насильно загружают протестующих крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе арестованных пятерых соотечественников, включая и Наримана Джелялова, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа", - сообщил Чубаров.
Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.