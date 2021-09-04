Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Al Jazeera.
По словам дипломата, взлетно-посадочная полоса была отремонтирована "в сотрудничестве с властями Афганистана".
Отмечается, что уже осуществлено два внутренних авиарейсы из Кабула в города Мазари-Шариф и Кандагар.
Между тем Организация Объединенных Наций 13 сентября созывает в Женеве международную конференцию, чтобы предотвратить то, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "надвигающейся гуманитарной катастрофой".
"Нам нужно, чтобы международное сообщество стояло вместе и поддерживало афганский народ", - сказал Гутерриш в видеообращении в Твиттере, в котором объявил о созыве конференции.
По его словам, мероприятие имеет целью быстрое увеличение финансирования гуманитарной помощи Афганистану.
"Мы также призываем к обеспечению полного и беспрепятственного гуманитарного доступа, чтобы убедиться, что афганцы и продолжают получать необходимые услуги", - добавил генеральный секретарь.