Оккупанты арестовали главу избирательной комиссии Курултая Смедляева и члена Междлиса Юнусова, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскоготатрского народа Рефат Чубаров обнародовал информацию о том, что оккупанты арестовали председателя Центральной избирательной комиссии Курултая Заира Смедляева и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммара Юнусова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чубаров отметил: "В оккупированном РФ Крыму набитый протестующими крымскими татарами полицейский автобус + один автозак с задержанными отъехал от улицы Франко , где находится "управление ФСБ РФ по Крыму"

Среди задержанных - председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов".

Заир Смедляев







Леммар Юнусов

Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.

После этого крымские татары собрались у здания ФСБ, чтобы узнать судьбу задержанных. В результате было задержано около 40 человек.

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