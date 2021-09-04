Украина и США договорились консолидировать усилия относительно освобождения пленников Кремля, - Кулеба

Во время визита в США Владимир Зеленский передал список граждан Украины, которых незаконно удерживают в оккупированных Крыму и Донбассе, а также на территории Российской Федерации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию "РБК-Украина" сообщил, для чего это сделано, передает Цензор.НЕТ.

"Россия все наглее подрывает современную архитектуру глобальной безопасности, создает реальные угрозы демократическому развитию цивилизованного мира и обеспечению основополагающих прав человека. В Москве грубо игнорируют выполнение норм международного гуманитарного права и своих обязанностей как государства-оккупанта.

Между Украиной и США существует абсолютное понимание необходимости дальнейшей совместной работы, чтобы привлечь Россию к ответственности за продолжающиеся системные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях нашего государства, добиваться освобождения политических заключенных и заложников, которые содержатся на этих территориях или в России.

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Мы договорились консолидировать наши усилия, и будем всячески приветствовать помощь США в освобождении незаконно задержанных Россией украинцев", - сообщил министр.

Напомним, во время визита в США 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский передал руководству Соединенных Штатов Америки списки пленных и политзаключенных граждан Украины.