Новости • Агрессия России против Украины, Обмен пленными

Украина и США договорились консолидировать усилия относительно освобождения пленников Кремля, - Кулеба

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Украина и США договорились консолидировать усилия относительно освобождения пленников Кремля, - Кулеба
Во время визита в США Владимир Зеленский передал список граждан Украины, которых незаконно удерживают в оккупированных Крыму и Донбассе, а также на территории Российской Федерации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию "РБК-Украина" сообщил, для чего это сделано, передает Цензор.НЕТ.

"Россия все наглее подрывает современную архитектуру глобальной безопасности, создает реальные угрозы демократическому развитию цивилизованного мира и обеспечению основополагающих прав человека. В Москве грубо игнорируют выполнение норм международного гуманитарного права и своих обязанностей как государства-оккупанта.

Между Украиной и США существует абсолютное понимание необходимости дальнейшей совместной работы, чтобы привлечь Россию к ответственности за продолжающиеся системные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях нашего государства, добиваться освобождения политических заключенных и заложников, которые содержатся на этих территориях или в России.

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Мы договорились консолидировать наши усилия, и будем всячески приветствовать помощь США в освобождении незаконно задержанных Россией украинцев", - сообщил министр.

Напомним, во время визита в США 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский передал руководству Соединенных Штатов Америки списки пленных и политзаключенных граждан Украины.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    У нас сейчас неделя охренительных историй с одной стороны. Я очень хочу увидеть американские варианты текстов всех меморандумов и соглашений.
  • Ksenia VB



    Вернем Все Взад Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881+25%

    @USSRComeBack

    ·12 год

    Мой дом на Гавайях построен из российской Тайги. Вата не в состоянии даже порезать палки. Китайцы рубят их леса, вывозят на переработку в Китай и строительный ламбер продают в США. ДБ!
    Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9267
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Т.е. никаких реальных усилий не будет. Американцы исторически привыкли дикарям впаривать бусики и зеркальца.
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