Предлагаем ввести налоговые льготы в размере 50% для тех, кто возвращается в страну и открывает производство, - Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Форуме "От фундамента государственности в Украину будущего" в Харькове предложил план экономического роста Украины. Порошенко отмечает, что ВВП Украины должен расти не менее чем 8% в год, тогда ощутимо будет расти и благосостояние граждан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

"Если вы хотите, чтобы развивалась наша экономика, чтобы мы двигались в Европу не только в видосиках, а реальными конкретными шагами, что нам надо делать? Нам надо создавать такой же инвестиционный климат и такое же налоговое законодательство, как в странах наших соседей - Румынии, Болгарии, Польши, Чехии ", - отметил Порошенко.

"Мы заинтересованы, чтобы украинцы возвращались в Украину. Квалифицированные, с деньгами, создавали новые производства. В Польше есть практика - до 50% налоговых льгот, если ты после 3 лет за границей вернулся и основал свое производство. Будем вносить", - сказал пятый Президент.

"Абсолютная защита от силовиков. Забрать те позорные полномочия у СБУ, прокуратуры, полиции, службы экономической безопасности, налоговой. То, что они обещали и не сделали", - сказал лидер "Европейской Солидарности".

"Сделать налог на выведенный капитал. То, что мы требовали. Если человек вкладывает средства в развитие производства - не надо с него брать налоги ", - отметил Порошенко.

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