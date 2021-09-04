В предпоследний день Паралимпиады украинцы завоевали еще 4 медали

На XVI летних Паралимпийских играх в Токио сборная Украины уже завоевала 98 медалей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального паралимпийского комитета Украины.

В частности в 11 день Паралимпиады копилку сборной пополнили: серебро - в активе гребчихи Марины Мажуль (байдарка-одиночка, 200 метров, класс KL1), а также легкоатлетов Игоря Цветова (бег на 200 метров, T35) и Оксаны Ботурчук (бег на 200 метров, T12), бронзу завоевал стрелок Василий Ковальчук (пневматическая винтовка, микст, 50 метров, SH2).

Президент Владимир Зеленский поздравил в Twitter спортсменов, ставших призерами Паралимпиады 4 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

Отметим, что в неофициальном командном зачете украинцы идут пятыми и по качеству наград, и по количеству медалей. XVI летние Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.