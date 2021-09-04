Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании документов о терактах 11 сентября 2001 года. Процесс будет длиться полгода.

Джо Байден считает, что общественный интерес к закрытым данным превышает возможный ущерб для нацбезопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Раскрыть эти сведения Байден обещал еще во время предвыборной кампании. На этом же все 20 лет настаивают и родственники жертв терактов. Они считают, что к нападению причастна Саудовская Аравия. Большинство смертников были подданными королевства. Семьи погибших считают, что ФБР могло уничтожить эти доказательства, чтобы не портить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Власти США и Саудовской Аравии эти обвинения отвергают.

Напомним, 11 сентября 2001 года джихадисты захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке. Третий лайнер был направлен на здание Минобороны в Вашингтоне и врезался в западное крыло Пентагона. Команда и пассажиры четвертого самолета пытались отобрать управление у захватчиков. Лайнер упал в штате Пенсильвания.

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В результате атак погибли почти три тысячи человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида". Основатель группировки Усама бен Ладен находился в Афганистане, под покровительством террористической группировки "Талибан".

Сразу же после нападения Вашингтон объявил о начале операции, целью которой была поимка бен Ладена и других руководителей "Аль-Каиды" и выдача их американскому правосудию. Это стало одной из причин для ввода войск США в Афганистан.

Потери США в Афганистане составили 2461 военное и гражданское лицо, еще более 20 тысяч американцев получили ранения.

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