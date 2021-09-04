ICAO обнародует результаты расследования принудительной посадки самолета с Протасевичем в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) анонсировала доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Свои выводы о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске и задержании Романа Протасевича ICAO обнародует в ноябре. Однако промежуточные итоги расследования могут быть представлены уже в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

В ICAO отметили, что совет организации проинформируют о состоянии расследования 13 сентября. Если члены совета согласятся с этим докладом, тогда же он и будет обнародован.

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В августе группа ICAO приезжала в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair

Как отметил тогда руководитель группы ICAO Сильвен Лефоер, благодаря предварительной работе он и его коллеги уже смогли составить "общую картину событий". "Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", - объяснял Лефоер цель визита группы в Минск.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.