Россия должна немедленно освободить задержанных в Крыму активистов и всех украинских политзаключенных, - посольство США
Об этом говорится в сообщении на facebook-странице посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине. Крым - это Украина", - говорится в публикации.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.
После этого крымские татары собрались у здания ФСБ, чтобы узнать судьбу задержанных. В результате было задержано около 40 человек.