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SpaceX 15 сентября запустит на орбиту космических туристов

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SpaceX 15 сентября запустит на орбиту космических туристов
В миссии Inspiration 4, подготовленной компанией SpaceX к запуску, нет ни одного профессионального астронавта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт миссии.

"Частная космическая миссия Inspiration 4 получила добро на запуск 15 сентября", - говорится в сообщении.

На Crew Dragon на орбиту полетят миллиардер Джаред Айзекман (командир миссии), который приобрел право на участие в полете в рамках программы по сбору средств для больницы "Сент Джуд", помощница терапевта этого лечебного учреждения Хейли Арсено (бортовой врач), которая сама пережила рак костей, и Сиан Проктор (пилот миссии) и Крис Семброски (специалист миссии), которые выиграли право на полет в общемировом конкурсе и конкурсе предпринимателей соответственно.

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Планируется, что команда Inspiration 4 проведет на орбите три дня. Затем капсула совершит посадку в Атлантическом океане.

Этот полет не предусматривает швартовки с Международной космической станцией, поэтому на капсуле установили видовое стекло.

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Топ комментарии

  • Nataliia Radchenko
    Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда

    Алексей Гончаренко показал список проектов на ближайшие 5-10 лет под кодовым названием "План трансформации Украины", которые Зеленский презентовал в США.

    Там и строительство центров Amazon, Google и Microsoft, и участие Украины в лунной программе NASA, и киевская окружная дорога, и фонд IT-проектов, и подготовка украинского космонавта за 60 млн.

    Вот только по оборонке и стратегической промышленности ноль. Зеро.

    А еще Зеленский в Калифорнии, куда раньше не ступала нога украинского политика!!!!!, встречался с главой Apple. Чтобы предложить Apple создать украинскую музыкальную редакторскую команду для подписчиков в Apple Music.

    Можно вывезти мальчика из шоу-бизнеса, но шоу-бизнес из мальчика - никогда.

    Боюсь, Володенька так до сих пор и не понял, что такое приоритеты. Луна - это круто, но пока могут в один прилёт достать до Марика и Авдеевки - важно вообще другое. Как же хочется его переселить на годик поближе к фронту…Может щелкнул бы тумблер какой.
  • Nothing Special
    Тобі, сцикуну кацапському, не перемогти. А Україна переможе росію лише воєним шляхом. І іншого нема.
  • Alex_Dimitrov
    Вот это настоящий космический туризм и настоящие астронавты... У Безоса и Брэнсона это так... атракцион )
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