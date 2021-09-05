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В Украину из США доставили лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж

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В Украину из США доставили лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж
60 тысяч флаконов с лекарствами от коронавируса прибыли из США в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в США.

"При содействии Посольства в Украину был доставлен гуманитарный груз из США, который предоставлен американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении данного гуманитарного груза были согласованы во время визита президента Украины в США", - отметили в дипломатическом учреждении.

Груз содержит инновационные лекарственные препараты Bamlanivimab и Etesevimab, применяемые против COVID-19. Их общая стоимость достигает $20 млн. Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

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"Груз в виде 60 тыс. флаконов лекарственных препаратов в дальнейшем будет проходить растаможку и транспортировку в 24 области Украины. В этом мы хотим выразить отдельную благодарность "Благотворительному фонду Евгения Пивоварова", который будет помогать во всех процедурах. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины", - добавили в посольстве.

Как уточняется, общественная неприбыльная организация Direct Relief базируется в американском штате Калифорния. Она работает в 60 странах мира.

В Украину из США доставили лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab на $20 млн, - посольство 01
В Украину из США доставили лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab на $20 млн, - посольство 02
В Украину из США доставили лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab на $20 млн, - посольство 03
В Украину из США доставили лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab на $20 млн, - посольство 04

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Осталось еще только его прозрачно распределить по регионам, где уже повышенное количество заболевших.
  • Valeri Chigirin
    Благодарить надо, а не зраду искать.
  • Miko R 798886a8
    Ну почему. Германия вон купить в состоянии. Хотела купить миллион доз. Но продали 200 тысяч, так как фирма-производитель считает, что есть социальная ответственность бизнеса, и поэтому поставляет лекарство не только богатым, но и тем, кто нуждается в лекарствах, но закупить в нужных количествах не может. А в Польше, например, в начале эпидемии
    и оптовики,и торговые сети-ритейлеры снизили до себестоимости цены на фрукты, одновременно введя ограничение по количеству "в одни руки", чтобы дать населению больше витаминов и отсечь перекупщиков. Так бизнес проявил социальную ответственность. Учиться надо такому.
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