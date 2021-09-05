В Украину из США доставили лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в США.
"При содействии Посольства в Украину был доставлен гуманитарный груз из США, который предоставлен американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении данного гуманитарного груза были согласованы во время визита президента Украины в США", - отметили в дипломатическом учреждении.
Груз содержит инновационные лекарственные препараты Bamlanivimab и Etesevimab, применяемые против COVID-19. Их общая стоимость достигает $20 млн. Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.
"Груз в виде 60 тыс. флаконов лекарственных препаратов в дальнейшем будет проходить растаможку и транспортировку в 24 области Украины. В этом мы хотим выразить отдельную благодарность "Благотворительному фонду Евгения Пивоварова", который будет помогать во всех процедурах. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины", - добавили в посольстве.
Как уточняется, общественная неприбыльная организация Direct Relief базируется в американском штате Калифорния. Она работает в 60 странах мира.