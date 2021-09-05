Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться
Возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что его сторонники не намерены складывать оружие, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Как он добавил, "сопротивление в Панджшере, которое твердо держалось до нынешнего дня, или наши сестры из сопротивления в Герате, которые заявили о своих правах, демонстрируют, что люди не отказались от своих справедливых требований, что они не откажутся от справедливой борьбы и не будут бояться угроз".
Издание Tolo News напоминает, что в минувший четверг в Герате на западе страны женщины вышли на демонстрацию с требованием обеспечить женское представительство в будущем правительстве Афганистана.
Накануне как талибы, так и противостоящий им фронт заявляли об успешных боях в провинции Панджшер.
Панджшер - единственная из 34 провинций Афганистана, не покорившаяся талибам, передает BBC. Это окруженная высокими горами долина площадью 3610 кв км с населением в 173 тысячи человек. Она располагается в 125 км к северо-востоку от Кабула и недалеко от ключевой автомагистрали, связывающей север и юг страны.
Природные условия делают ее естественной крепостью. Единственная проезжая дорога через ущелье тянется вдоль реки и окружена высокими горами (до 6 тысяч метров). Вести наступательные боевые действия в таких условиях крайне сложно.
В Панджшере живут афганские таджики, тогда как "Талибан" представляет пуштунское большинство.
После падения Кабула 15 августа именно Панджшер стал центром притяжения для военнослужащих афганской армии и сил безопасности, не пожелавших сложить оружие.
"Фронт национального сопротивления" возглавляет 32-летний Ахмад Масуд-младший по прозвищу "Панджшерский львенок".
"Львом" называли его отца Ахмада Шаха Масуда - легендарного полевого командира моджахедов, сражавшегося сначала с советской армией, а затем с талибами. В 2001 году, за несколько дней до начала американской операции в Афганистане, он погиб в результате покушения, устроенного боевиками "Аль-Каиды".
После бегства афганского президента Ашрафа Гани вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства.
Теперь Салех и лидер фронта Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления талибам.
По имеющимся оценкам, фронт располагает 12-15 тысячами вооруженных бойцов, в том числе хорошо подготовленных афганских спецназовцев. Силы "Талибана" составляют порядка 50 тысяч человек. Но наступать в горной местности даже при численном превосходстве намного труднее, чем обороняться.