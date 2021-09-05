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Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться

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Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться
В окрестностях Панджшерской долины - последнего оплота сопротивления талибам в Афганистане - продолжаются бои.

Возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что его сторонники не намерены складывать оружие, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Как он добавил, "сопротивление в Панджшере, которое твердо держалось до нынешнего дня, или наши сестры из сопротивления в Герате, которые заявили о своих правах, демонстрируют, что люди не отказались от своих справедливых требований, что они не откажутся от справедливой борьбы и не будут бояться угроз".

Издание Tolo News напоминает, что в минувший четверг в Герате на западе страны женщины вышли на демонстрацию с требованием обеспечить женское представительство в будущем правительстве Афганистана.

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Накануне как талибы, так и противостоящий им фронт заявляли об успешных боях в провинции Панджшер.

Панджшер - единственная из 34 провинций Афганистана, не покорившаяся талибам, передает BBC. Это окруженная высокими горами долина площадью 3610 кв км с населением в 173 тысячи человек. Она располагается в 125 км к северо-востоку от Кабула и недалеко от ключевой автомагистрали, связывающей север и юг страны.

Природные условия делают ее естественной крепостью. Единственная проезжая дорога через ущелье тянется вдоль реки и окружена высокими горами (до 6 тысяч метров). Вести наступательные боевые действия в таких условиях крайне сложно.

В Панджшере живут афганские таджики, тогда как "Талибан" представляет пуштунское большинство.

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После падения Кабула 15 августа именно Панджшер стал центром притяжения для военнослужащих афганской армии и сил безопасности, не пожелавших сложить оружие.

"Фронт национального сопротивления" возглавляет 32-летний Ахмад Масуд-младший по прозвищу "Панджшерский львенок".

"Львом" называли его отца Ахмада Шаха Масуда - легендарного полевого командира моджахедов, сражавшегося сначала с советской армией, а затем с талибами. В 2001 году, за несколько дней до начала американской операции в Афганистане, он погиб в результате покушения, устроенного боевиками "Аль-Каиды".

После бегства афганского президента Ашрафа Гани вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства.

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Теперь Салех и лидер фронта Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления талибам.

По имеющимся оценкам, фронт располагает 12-15 тысячами вооруженных бойцов, в том числе хорошо подготовленных афганских спецназовцев. Силы "Талибана" составляют порядка 50 тысяч человек. Но наступать в горной местности даже при численном превосходстве намного труднее, чем обороняться.

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Топ комментарии

  • ahuhu
    Бездумно скопірастили текст з кацапського Інтерфаксу.
    Ото такі в нас "патріоти"-"журналісти"...
  • ahuhu
    Північ Афганістану, - це таджики. А таджики, - це памірські гірські іранці. Іранська (фарсі) і таджицька мова, - це як румунська і молдавська, - тобто, одне й те саме, тільки з певними діалектними особливостями.
    Або, як в Україні, - є гуцули (карпатські українці), і є українці Великої України. Але по факту, - мова одна.
    Пуштуни (афганці), - це зовсім інший народ, хоча й близький за мовною групою. Предків пуштунів називали спочатку ефталітами, а потім, - білими гуннами. Більша частина пуштунів проживає на території Пакистану у так званій Зоні племен.
    Тобто, на чому я хочу наголосити, - ніякого Афганістану насправді не існує. Є більше десятка різних народів, які ще досі не вийшли із Середньовіччя. І що там, на цій території утвориться надалі, - тільки сам бог (аллах) відає.
  • Vedana
    ... он погиб в результате покушения, устроенного боевиками "Аль-Каиды" (группировка признана террористической и запрещена в России).

    ???
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