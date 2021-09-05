Украинский воин ранен в результате российского обстрела. За минувшие сутки враг 2 раза нарушил режим "тишины", - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь", - информируют штабе.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 5 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.