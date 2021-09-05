В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 1 379 новых случаев заражения, 407 человек выздоровели
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За минувшие сутки, 4 сентября 2021 года, в Украине зафиксировано 1379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 102 медработников - 28).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 899 человек;
◾ летальных случаев - 17;
◾ выздоровели - 407 человек.
Кроме этого, уточняется, что за сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 16146 человек,
◾ методом ИФА - 2788 человек,
◾ экспресс-тестами - 16011 человек.
По данным МинздравазЗа все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 297 534 человека;
◾ выздоровели - 2 212 720 человек;
◾ летальных случаев - 53 983;
◾ проведено ПЦР-тестов - 12097306.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (144), г. Киев (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях", - добавили в Минздраве.