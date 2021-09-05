В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 1 379 новых случаев заражения, 407 человек выздоровели

За минувшие сутки, 4 сентября 2021 года, в Украине зафиксировано 1379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 102 медработников - 28).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 899 человек;

◾ летальных случаев - 17;

◾ выздоровели - 407 человек.

Кроме этого, уточняется, что за сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 16146 человек,

◾ методом ИФА - 2788 человек,

◾ экспресс-тестами - 16011 человек.

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По данным МинздравазЗа все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 297 534 человека;

◾ выздоровели - 2 212 720 человек;

◾ летальных случаев - 53 983;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12097306.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (144), г. Киев (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях", - добавили в Минздраве.