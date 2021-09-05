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Кабмин намерен упростить условия работы предпринимателей. Группа по дерегуляции уже отменила 1636 документов, - Шмыгаль

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Кабмин намерен упростить условия работы предпринимателей. Группа по дерегуляции уже отменила 1636 документов, - Шмыгаль
Кабинет Министров активизирует работу в сфере дерегуляции для упрощения условий работы предпринимателей.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже есть первые результаты работы межрегиональной группы по дерегуляции: просмотрено более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых было отменено почти половину - 1636 документов", - отметил глава правительства.

По его словам, это акты, связанные с региональной спецификой, которые обременяли предпринимателям работу.

Шмыгаль отметил, что на этой неделе создали межведомственную рабочую группу, которая до конца года должна показать аналогичный результат и убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Від зелені нічого доброго не чекай.
  • Враг рода человеческого 666
    По этому , кассовые аппараты с 1 января каждому предпринимателю, для удобства😀
  • Так Треба 02a9202c
    Вже 30 років спрощують і спрощують. Скоро працювати не буде кому.
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