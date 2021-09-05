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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 69 260 человек, всего - 5 569 051, - Минздрав

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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 69 260 человек, всего - 5 569 051, - Минздрав
69 260 человек были вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 4 сентября 2021. Одну дозу получили 20 430 человек, полностью иммунизированы - 48 830 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. 

Также сообщается, что в течение минувших суток работали:

- 587 мобильных бригад,

- 1642 пункта прививки;

- 365 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании вакцинированы 5 569 051 человек, из них получили одну дозу - 5 569 049 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 178 665 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 9747714 прививок", - уточнили в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 489 человек, всего - 5 548 621, - Минздрав

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Топ комментарии

  • Привет
    Самое смешное в этой новости...это фраза "полностью иммунизированы"...😀
  • Привет
    Да да...я уже читал от вас..
    Вначале..."две прививки спасет вас от заражения"..
    Потом .."ну не спасет...вы можете заболеть ..не не сильно"..
    Теперь.." вы можете заболеть...и сильно..но есть шанс что вы не умрете"..😀 но главное мы победим вирус...но это не точно потому что коллективный иммунитет где то заблукал..
  • Антип61
    По сравнению с непривитыми у дважды вакцинированных гораздо больше шансов избежать как самого заболевания ковидом, таки его последствий вплоть до летального исхода.
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