За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 69 260 человек, всего - 5 569 051, - Минздрав
1 30980
69 260 человек были вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 4 сентября 2021. Одну дозу получили 20 430 человек, полностью иммунизированы - 48 830 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также сообщается, что в течение минувших суток работали:
- 587 мобильных бригад,
- 1642 пункта прививки;
- 365 центров вакцинации.
"С начала прививочной кампании вакцинированы 5 569 051 человек, из них получили одну дозу - 5 569 049 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 178 665 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 9747714 прививок", - уточнили в Минздраве.