Главком ВСУ: "Путин - х#йло!" - это правдивая кричалка". ВИДЕО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный косвенно поддержал выполнения кричалки "Путин - х#йло" во время репетиций военного парада на Крещатике. Впрочем, он не уточнил, было ли это санкционировано военным командованием.

Об этом Залужный рассказал в интервью Янине Соколовой, показанном 4 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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"Скажем так: с одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось, чтобы это отражалось в кругу таком в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин. Но, по сути, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала", — сказал Залужный.

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Напомним, ранее российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада ко Дню Независимости Украины в Киеве, заявив, что "российско-украинским отношениям пришла хана".