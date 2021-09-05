Новости • Агрессия России против Украины, "Путин - х#йло" на параде

Главком ВСУ: "Путин - х#йло!" - это правдивая кричалка". ВИДЕО

23 92778
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный косвенно поддержал выполнения кричалки "Путин - х#йло" во время репетиций военного парада на Крещатике. Впрочем, он не уточнил, было ли это санкционировано военным командованием.

Об этом Залужный рассказал в интервью Янине Соколовой, показанном 4 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Скажем так: с одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось, чтобы это отражалось в кругу таком в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин. Но, по сути, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала", — сказал Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике. ВИДЕО

Напомним, ранее российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада ко Дню Независимости Украины в Киеве, заявив, что "российско-украинским отношениям пришла хана".

Поддержать Цензор.НЕТ 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 4683
  • саша паламарчук
    Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 2156
  • Maksim Perepelitca
    Воїни назвали речі своїми іменами . Залужный о кричалке "Путин - х#йло!" на репетиции парада: Они сказали правду. Честь им и хвала - Цензор.НЕТ 6024 . Всього лиш . Це те ж саме що й - сонце назвати сонцем , наприклад . Бо воно не є чимось іншим .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости