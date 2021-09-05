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Защитники Панджшера в Афганистане заявили, что разгромили группировку талибов в тысячу человек

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Защитники Панджшера в Афганистане заявили, что разгромили группировку талибов в тысячу человек
Группировка боевиков "Талибан численностью в тысячу человек накануне вечером была блокирована в северо-восточной части Панджшера.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в социальных сетях пресс-секретарь Фронта сопротивления, афганский журналист Фахим Дашти.

"В течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировка была ликвидирована, взята в плен при бегстве и отступлении местным населением с помощью сил сопротивления", - утверждает Дашти.

Он добавил, что в других частях долины обстановка находится под полным контролем бойцов Фронта.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера с шести направлений более 20 тыс. боевиков.

Представители талибов пока не комментировали происходящее.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и их партнеров из Афганистана, к середине августа захватило почти все провинции страны, в том числе 15 августа и столицу государства Кабул. Неподконтрольной талибам осталась лишь одна провинция - Панджшер, где был создан Фронт национального сопротивления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Это Афган до того, как совок влез своими грязными сапогами

    Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 1412
  • Denis Ternovski
    этот Панджшер больше 40 лет кто только не штурмовал: и совки, и афганские войска режима Наджибуллы, и талибы 20-летней давности, но так никто ни хрена и не покорил эту провинцию.
  • буков
    Кинули, ще й більше за американців, просто вам про це не розказують, звичайно не так як РСЧА в 1941 році, тисячі танків і гармат, але й немало.
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