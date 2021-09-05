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Муженко, это тебе за ложь о "хотелке неуправляемых добробатов", - экс-куратор "Кривбасса" Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска. ДОКУМЕНТ (обновлено)

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Обнародована шифрограмма о первом приказе штурма захваченного российскими наемниками Иловайска. Документ датирован 5 августа 2014 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый приказ на штурм Иловайска, в таком качестве еще никто не видел эту шифрограмму. Продолжение следует. Предупреждаю, обыски у меня дома ничего не дадут, документы дома не держу. Рассекречиваются согласно распоряжений ОГП и СБУ, быстрее ГШ. Муженко, держи подачу, это тебе за ложь о "хотелке неуправляемых добробатов", - прокомментировал шифрограмму Колесник. 

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Муженко, это тебе за ложь о хотелке неуправляемых добробатов, - экс-куратор Кривбасса Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска 01
Муженко, это тебе за ложь о хотелке неуправляемых добробатов, - экс-куратор Кривбасса Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска 02

Чуть  позже Колесник также обнародовал входящую кодограмму по данной операции. 

Муженко, это тебе за ложь о хотелке неуправляемых добробатов, - экс-куратор Кривбасса Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска 03
Муженко, это тебе за ложь о хотелке неуправляемых добробатов, - экс-куратор Кривбасса Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска 04

"Муженко, это наверно добробаты такую ​​переписку по штурму и освобождению Иловайска вели, пожалуй "Днепр-1" с "Донбассом" переписывались?", - прокомментировал он данный документ. 

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Хто і коли оприлюднить стенограму наради за участі Корбана, Хомчака?
  • Scorpman Y
    более того, колесник спалил хомчака))
    вверху - дата и откуда:
    из ОК "Південь" о 12:30..
    сразу после тусовки у коломойского - хомчак отдаёт приказ 40му бату..
  • Oleksiy Tym
    В то время сектором Б командовал Руслан Хомчак, похоже, это его распоряжение.
    Совершенно не раскрыта тема каким боком тут Муженко.
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