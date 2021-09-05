Муженко, это тебе за ложь о "хотелке неуправляемых добробатов", - экс-куратор "Кривбасса" Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Обнародована шифрограмма о первом приказе штурма захваченного российскими наемниками Иловайска. Документ датирован 5 августа 2014 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый приказ на штурм Иловайска, в таком качестве еще никто не видел эту шифрограмму. Продолжение следует. Предупреждаю, обыски у меня дома ничего не дадут, документы дома не держу. Рассекречиваются согласно распоряжений ОГП и СБУ, быстрее ГШ. Муженко, держи подачу, это тебе за ложь о "хотелке неуправляемых добробатов", - прокомментировал шифрограмму Колесник.

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Чуть позже Колесник также обнародовал входящую кодограмму по данной операции.





"Муженко, это наверно добробаты такую ​​переписку по штурму и освобождению Иловайска вели, пожалуй "Днепр-1" с "Донбассом" переписывались?", - прокомментировал он данный документ.