Занимается "кривосудием", преследуя патриотов в интересах ОП, - родственники Героев Небесной Сотни требуют уволить скандальную судью Волкову

Родственники Героев Небесной Сотни требуют немедленно уволить с должности судью Печерского суда Киева Светлану Волкову, освободившую из-под стражи убийцу Героев Небесной Сотни - экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника, а сейчас отправившая за решетку боевого генерала Игоря Павловского и производственника Валерия Шандру.

Об этом говорится в заявлении ОО Семьи "Небесной Сотни" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Судебный произвол судьи Печерского суда города Киева Светланы Волковой, которая отпустила убийцу Героев Небесной Сотни, а сейчас отправила за решетку боевого генерала Игоря Павловского и производственника Шандру, вызывает у нас, семей Героев Небесной Сотни, гнев и возмущение. Мы хорошо помним тот день, 19 сентября 2014 года, когда ее решением был выпущен на свободу убийца наших родных и близких - фигурант дела о расстреле 48 активистов Майдана, командир так называемой черной роты "Беркута" Дмитрий Садовник. Это дало ему возможность бежать в страну-агрессор - Российскую Федерацию, и тем самым избежать правосудия и существенно помешать привлечению к ответственности его соратников", - говорится в заявлении.

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Напомним, что судья Волкова в 2016 году была освобождена от должности, и в отношении нее было начато уголовное производство. Однако с приходом к власти Зеленского осенью 2019 года ее восстановили на работе.

"Сейчас она занимается "кривосудием", преследуя патриотов в интересах Офиса президента Украины и деятелей времен режима Януковича. И дело Павловского и Шандры - не единственное в ее "активе". В январе 2020 года Светлана Волкова приняла скандальное решение о том, что заместитель главы Администрации президента Януковиче, украинофоб Андрей Портнов, пять предыдущих лет жил в Украине - хотя в Украине его не было. "Кривосудие" Волковой мы ставим в один ряд с включением в списки обмена, передачи другим странам беркутовцев, подозреваемых в совершении преступлений во время Революции Достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров; возвращение в страну и популяризацию в медийном пространстве украинофобов Лукаш, Портнова и других; откровенное преследование правоохранительными органами волонтеров и общественных деятелей.

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Использование таких судей демонстрирует реальное отношение Зеленского и его "слуг народа" к ценностям и достижениям Революции Достоинства, ко всем тем, кто уже седьмой год противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины.

Требуем предоставления правовой оценки действиям судьи Волковой и немедленного увольнения ее с должности, а также возобновления уголовного производства в отношении ее роли в спасении убийц майдановцев. Требуем отмены неправосудных, абсурдных решений по ветеранам войны с российским агрессором, волонтерам, производственникам, которые поддерживали нашу армию. Требуем привлечения к ответственности служителей режима Януковича, которые совершали преступления против протестующих на Майдане и покрывали эти преступления", - сказано в заявлении.

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