Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса более 53 тонн гуманитарной помощи

В течение недели на оккупированную Россией территорию Донбасса проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 53,1 тонны.