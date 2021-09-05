7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр. СПИСОК

5 сентября 2014 года Украина потеряла 42 бойца батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр, погибших или пропавших без вести во время боя вблизи с. Цветные Пески на Луганщине.