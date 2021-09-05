Порошенко: власть уже посчитала, что у людей можно вытянуть 50-100 млрд долларов, а люди после ковида едва сводят концы с концами

Власть живет в параллельном мире, который не имеет ничего общего с интересами людей.

Так прокомментировал налоговые нововведения лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко в интервью харьковскому телеканалу Simon, сообщает официальный сайт политической силы.

"С чем сейчас столкнулись люди - после ковида у них осталось гораздо меньше денег. Они все думают, что у людей там где-то в кубышке 50 или 100 миллиардов долларов, которые они пытаются украсть для того, чтобы раздерибанить между собой. Люди вышли из ковида фактически нищими. Вместо того, чтобы сделать то, что делает весь мир - налоговыми льготами, государственной поддержкой смягчить выход из ковида, которого мы пока и не видим - они решают еще больше повысить налоги", - возмущается Порошенко.

"Первое, что они говорят - все будут заполнять декларации. Они сами воруют из деклараций. А на народ пытаются переложить те вещи, где каждого смогут подвесить за крючок ", - говорит Порошенко.

"Что делали мы? Первое - это снизили налоговую нагрузку на заработную плату. Снизили ставку единого социального взноса. Платили 40 - стали платить 20. И все средства, сэкономленные на недоплате налогов, отдайте людям. К чему это привело - втрое выросла минимальная заработная плата в 2,5 раза выросла средняя заработная плата по Украине. В том числе в долларах по обменному курсу она также имела устойчивую тенденцию к росту", - напомнил пятый президент.

Он отметил, что в условиях роста цен на продукты питания по отдельным позициям на 50, 60, 80% власть не компенсировала ни бюджетникам, ни военным даже индексирование инфляций.

"Худшее, что вы сделали - вы не индексировали пенсии. И для людей, у которых пенсии были единственным источником к существованию, на сегодняшний день закончилась эпоха бедности и началась эпоха попрошайничества", - считает Петр Порошенко. Он отметил, что инициирует использовать средства МВФ для выплаты так называемой "тринадцатой пенсии" в ноябре.

"В 2021 году тем, кто получает пенсию в размере ниже средней по Украине, доплатить НЕ позднее ноября одну минимальную пенсию. На это потребуется менее 25% общего транша, который мы получили от МВФ. Но это будет реальный шаг, а не популистский. Потому что сегодня ряд европейских стран, и сама Польша, тринадцатую пенсию выплачивает как компенсаторный механизм", - объясняет Порошенко.

"Еще одна позиция - это средства на субсидии. Они исчерпали годовой объем субсидий. Им не нравилась цена на газ 5-6 тысяч гривен при Порошенко? Вчера в результате действий власти Зеленского на аукционе цена на газ составила 22 тысячи гривен. Безусловно, мы должны компенсировать через механизмы субсидий наименее защищенным слоям населения эту позицию", - отмечает пятый президент.

"Третье направление - это настоящий, прозрачный ковидний фонд, где граждане Украины смогут получить лекарства, вакцины, помощь и защиту от ковида. Поэтому что очень высокую цену Украина уже заплатила - 150 тысяч жизней украинцев было отдано из-за некомпетентности и крадивныцтва зеленой власти", - констатирует Порошенко.

"Четвертое направление - это армия. Если в 2018-2019 годах уровень денежного обеспечения воина на фронте составлял на 60% больше, чем средняя заработная плата по Украине, то на сегодняшний день он на 27% меньше. Вы можете сколько угодно на парадах выступать и распинаться, как вы любите армию и как вы ее создавали ", - иронизирует Порошенко.

"Но украинская армия должна получить денежное обеспечение, боевые выплаты, украинскую технику, корабли, ракеты. И на сегодняшний день - это наиболее эффективное использование этих средств. Это позиция, которую наша политическая сила уже на следующей неделе во время открытия очередной сессии парламента будет требовать", - резюмирует лидер "Европейской Солидарности".