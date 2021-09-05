Bellingcat: "Украинские власти приняли необъяснимые решения, в результате операция по "Вагнеру" не была реализована"

Украинские власти продолжают отмалчиваться о спецоперации по "вагнеровцам", хотя доказательства, которые собрали украинские спецслужбы, пригодились бы в расследования MН17.

Об этом рассказал журналист-расследователь издания Bellingcat Кристо Грозев во время фестиваля Mezhyhirya Fest, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".



"В 2020 мы мониторили некоторые движения наемников, и мы заметили, что что-то происходит. В частности, мы заметили их передвижение в Беларусь. Сначала было не очень ясно, что конкретно происходит, но определенно это имело связь с Украиной. Мы связывались с людьми, которые были отставными сотрудниками украинских спецслужб, и стало ясно, что это была спецоперация. Для меня это выглядело очень наивным. Лукашенко, очевидно, использовал бы это в своих интересах, делая вид, при этом, что он на стороне Украины", – сказал Грозев.

Грозев отметил, несмотря на то, что украинские власти приняли в итоге необъяснимые решения, впоследствии чего операция не была реализована, – украинские спецслужбы собрали массив доказательств о причастности российских наемников к военным преступлениям, в том числе к сбитию боинга МН17.

"У нас есть доказательства, что эта спецоперация была, и украинская власть не хочет это признать… Это было бы очень важно для расследования МН17. Мне жаль, что украинская власть отказывается это признавать. По крайней мере, они собрали доказательства и могли бы показать, что Россия может быть поставлена на место таким образом", – сказал Грозев.

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"Они (украинские власти. – Ред.) просто избегают этих вопросов, по крайней мере 6 месяцем (нет ответов. – Ред.), но мы надеемся (получить ответы. – Ред.)… Это было политическое решение, которое мы не понимаем… Это та часть, в которой у нас нет ответов. Но факт в том, что спецоперация была, и мы продолжаем работу над фильмом", – добавил журналист-расследователь.

Грозев подчеркнул, что этому могли служить разные причины, но украинские власти продолжают отмалчиваться.



"Они сделали стоящие вещи, доказали, что они ("вагнеровцы". – Ред.) плохие парни. Они ("вагнеровцы". – Ред.) воевали на Востоке. Они убивали людей, они причастны к сбитию Боинга МН17", – заключил Грозев.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

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19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

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