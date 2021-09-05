"Нет репрессиям", "Путин - убийца", - под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку арестованных крымских татар. ФОТО

В Киеве возле посольства России проходит акция в поддержку крымских татар, которых задержали в оккупированном Крыму накануне.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, на акцию пришли десятки людей, они держат в руках плакаты "Нет репрессиям", "Путин - убийца".

Участники акции требуют освободить всех пятерых похищенных крымских татар и всех, кого незаконно арестовала оккупационная власть.

Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю. Протестуя против задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданиям "Управление ФСБ по Республике Крым и г. Симферополь".