Беларусь до 15 ноября упростила режим перехода через границу для жителей Ривненщины

6 сентября на Ривненщине начинается временный упрощенный пропуск жителей приграничья на территорию Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Украинцы, живущие в приграничных населенных пунктах области, смогут пересекать белорусско-украинскую границу для сбора диких ягод и грибов.

"Продолжится упрощенный пропуск лиц на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота"до 15 ноября", - говорится в сообщении.

Пограничники будут пропускать людей ежедневно с 06:00 до 20:00 часов. Украинцы должны обязательно возвращаться домой в день пересечения государственной границы.

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Будут функционировать три временных места упрощенного пропуска:

"Познань" - для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель;

"Березовое" - для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель;

"Дроздынь" - для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.

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Украинцам старшим 16 лет нужно с собой иметь действительный национальный паспорт гражданина Украины, справку от сельского исполнительного комитета с вклеенной фотографией и подписью председателя сельского совета с печатью, пропуск, выданный органами пограничной службы Республики Беларусь на право пребывания в пограничной полосе и именную квитанции об оплате за посещение республиканского ландшафтного заказника.

От подростков требуется свидетельство о рождении, справка от сельского исполнительного комитета с вклеенной фотографией и подписью председателя сельского совета с печатью. Они смогут пересекать границу в сопровождении законных представителей или других совершеннолетних лиц при наличии нотариально заверенного ходатайства. Как и взрослым, им нужно иметь справку от белорусских пограничников и квитанцию.

Пересечение государственной границы будет возможен только пешком или на велосипедах. Пропуск по ID-картам не позволяется.

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