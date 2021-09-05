Песков о заявлении Зеленского об угрозах от "Северного потока-2": Это нонсенс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возмутился из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Северный поток - 2" угрожает безопасности Европы.

Об этом Песков заявил в эфире телеканала "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Зеленский говорит, что "Северный поток - 2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс", - возмутился Песков.

Он уверяет, что российский газопровод якобы является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы.

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