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Песков о заявлении Зеленского об угрозах от "Северного потока-2": Это нонсенс

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возмутился из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Северный поток - 2" угрожает безопасности Европы.

Об этом Песков заявил в эфире телеканала "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Зеленский говорит, что "Северный поток - 2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс", - возмутился Песков.

Он уверяет, что российский газопровод якобы является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы.

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Топ комментарии

  • Fish Man
    У вас ******** давно газ как оружие.
  • три - пятнадцать
    весь кацапстан со всеми ихними потоками ето нонсенс - так... нявкают
  • Богдан Сварга
    Щодо "Сєвєрного поток" то так,, а що Зельонське це нонсенс, то точно Песков о заявлении Зеленского об угрозах от "Северного потока-2": Это нонсенс - Цензор.НЕТ 8977
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