В российской Госдуме отреагировали на заявление экс-премьера Украины Яценюка о "Северном потоке-2"

Российский пропагандистский телеканал Russia Today, который финансируется Кремлем, выпустил отдельный материал, посвященный заявлению экс-премьера Украины Арсения Яценюка об энергетической политике России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", комментируя строительство "Северного потока-2", Яценюк заявил: "Задача России только одна - превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом".

Экс-премьер призвал украинскую власть подписать трехсторонний договор о транзите российского газа с участием Европейского Союза, который гарантировал бы загруженность украинской ГТС и не допустил бы потери доходов от транзита в размере $ 2 млрд.

На заявление Арсения Яценюка отреагировал заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Ананских, которого цитирует Russia Today. Ананских назвал украинскую ГТС "ржавыми трубами". Российские пропагандисты цитируют российских "экспертов", которые говорят, что Украина "политизирует тему газа".

Russia Today пишет, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины якобы вызвано исключительно экологическими мотивами.

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Напомним, российский газопровод "Северный поток-2" стоимостью более $ 10 млрд пролегает по дну Балтийского моря в Германию. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер признал, что "Северный поток" является "обходным проектом" для Украины. В случае запуска в эксплуатацию второй нитки газопровода Россия может отказаться от транзита газа через Украину, что приведет не только к потерям поступлений от транзита в размере около $ 2 миллиарда долларов ежегодно, но и несет риски эскалации военных действий со стороны России.