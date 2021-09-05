Первый самолет приземлился в новом аэропорту освобожденного Карабаха, построенном Азербайджаном за один год

Крупнейший пассажирский самолет Airbus A340-500, принадлежащий азербайджанской госавиакомпании AZAL, вылетевший из Баку, совершил пробный рейс и посадку в первом аэропорту перешедшего под контроль Азербайджана Карабаха - международном аэропорту Физули.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нaqqin.az

Самолет, совершивший первый полет в Физули получит название Карабах.

Кроме этого, 5 сентября в аэропорту Физули приземлился один из самых больших грузовых самолетов-Boeing 747-400, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Way. Этим самолетом в Карабах впервые по воздуху были доставлены грузы. Время полета пассажирского самолета по маршруту Баку-Физули составляет 35 минут.

В международном аэропорту Физули сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров. Взлетно-посадочная полоса полностью оборудована приборно-посадочными и навигационными системами, светотехникой, первичными и вторичными радиолокационными системами для обеспечения безопасности полетов в соответствии со всеми требованиями ИКАО. Это позволит аэропорту принимать самолеты любого типа.

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