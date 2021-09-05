36 тысяч пенсионеров-чернобыльцев получат повышенную пенсию, - Шмыгаль

Размер пенсии по инвалидности увеличат почти для 36 тысяч пенсионеров-чернобыльцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Лица с инвалидностью, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, будут получать повышенную пенсию. Соответствующее решение во исполнение закона Украины правительство приняло на этой неделе. Средний размер повышения выплат составит более 2300 грн. Пересчет коснется 35,9 тыс. человек ", - написал он.

На сайте Кабмина указано, что пенсии чернобыльцам по инвалидности увеличили 1 июля 2021 на сумму от 3700 грн ( III группа инвалидности) до 6000 грн (II группа инвалидности).

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