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Дорожный конфликт в Одесской области закончился стрельбой - один человек ранен

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Дорожный конфликт в Одесской области закончился стрельбой - один человек ранен
В субботу вечером, 4 сентября, в Одесской области произошел конфликт на месте ДТП, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек получил ранение в живот.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Думская".

По данным издания в Великомихайловском районе Одесской области столкнулись Nissan Primera и BMW X5. В результате удара машины получили незначительные повреждения.

После аварии между участниками возник конфликт, который перерос в стрельбу. Водитель BMW достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил во владельца Nissan. В результате мужчина получил ранение в живот. Его доставили в больницу.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, водитель BMW пошел на обгон с превышением скорости столкнулся с Nissan.

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Топ комментарии

  • Evgeniy Suhoteplyy
    вот сколько раз говорю на бмвэ катают в основном одни ************. В чем дело не понятно, почему так. Но возможно из-за того, что эти тачки наваливают сразу как пидаль газа только коснешься и это идиотом срывает голову. Бмэвэ и шкоды через одно просто покера, не в обиду нормальным водителям.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та хто его этих припадошных знает )))
    нормальные и за пневмат бы не схватились...
  • Порохобандерівець
    Характер та звички водія впливають на вибір авто.
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