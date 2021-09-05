Дорожный конфликт в Одесской области закончился стрельбой - один человек ранен

В субботу вечером, 4 сентября, в Одесской области произошел конфликт на месте ДТП, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек получил ранение в живот.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Думская".

По данным издания в Великомихайловском районе Одесской области столкнулись Nissan Primera и BMW X5. В результате удара машины получили незначительные повреждения.

После аварии между участниками возник конфликт, который перерос в стрельбу. Водитель BMW достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил во владельца Nissan. В результате мужчина получил ранение в живот. Его доставили в больницу.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, водитель BMW пошел на обгон с превышением скорости столкнулся с Nissan.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба на кладбище в Одесской области: подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан