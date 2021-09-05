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Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан

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Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан
Активистам не предоставили достаточно времени, чтобы податься на конкурс первоначального состава Совета общественного контроля Бюро экономической безопасности (СОК БЭБ).

На это указала в Facebook журналистка Олена Граждан, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, заявки в Совет общественного контроля Бюро экономической безопасности можно было подать с 30 августа по 1 сентября, но конкурс был объявлен с нарушениями.

"1) В порядке формирования о Совете общественного контроля БЭБ, в 4 пункте написано: объявления о подаче документов должно висеть на сайте БЭБ. Сайта БЭБ еще до сих пор нет - остался только лендинг на странице партии "Слуга народа".

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2) Это не помешало Кабмину выложить объявление о подаче документов у себя на сайте. Его успели увидеть только тогда, когда народный депутат Ярослав Железняк сделал об этом пост.

3) Плюс, срок для подачи документов был сокращен с 5 рабочих дней - такой срок написан в порядке формирования СОК - до 3", - сообщила Граждан.

Некоторые активисты все же успели податься, например, из окружения члена общественной организации "Антикорупційна сокира" Богдана Кузьмича.

"По словам Богдана, первоначальный состав СОК в таких органах - наиболее важный, потому что будет участвовать в подборе персонала. Состав СОК будет работать два года - этого будет достаточно, чтобы иметь время провести все конкурсы и набрать сотрудников. Далее тоже важно, но после первоначального состава следующие составы контролируют наличное и не имеют такого сильного влияния", - отметила журналистка.

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Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан 01

Напомним, ранее стало известно, что подать документы успели 23 общественных организации. Среди них есть как специализирующиеся на торговле и финансах, как, например, "Ассоциация финансового права Украины", "Союз украинских предпринимателей" или Торгово промышленная палата. Так и организации, об интересе к которых к экономической безопасности трудно судить по названию - например, "Николаевская областная ассоциация ветеранов Афганистана и АТО", "Союз морских пехотинцев Украины", "Военно-патриотическая организация Морской пехоты Украины".

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Ці активісти? Вони не проспали. З ними розрахувались хлібними посадами, за рахунок "мудрого" наріду.
    Кабмин объявил конкурс в Совет общественного контроля БЭБ в обход утвержденного порядка, - журналистка Граждан - Цензор.НЕТ 8283
  • Чайка Київ
    Що зебіли роблять по Закону?
    Рада буде набрана з таких же корупціонерів, як і мельник. Ну і сепари, фсбшники та представники олігархів, як і всі останні два з половиною роки.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Буремна та безкомпромісна боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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