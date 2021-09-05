Новости

Байден в этом году не приедет в Украину - дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами так часто, - Кулеба

3 03563
Байден в этом году не приедет в Украину - дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами так часто, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером.

Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину. Дата пока неизвестна, но он обязательно состоится, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Стрелок
    какого "такого" уровня?
    зебзик был с обычным рабочим визитом "по обьявлению"
    это не государственный и не официальный визит
    очень сомневаюсь что байден тоже приедет с таким статусом
  • Stepan Ivanoff
    Вот вопрос:
    Где наше зеля, а где диппрактика?))
  • Петро Оленев
    А Лять поводить по шопам? Когда еще Бубочка будет в США и вообще будет ли?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости