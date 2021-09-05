Пятерым крымским татарам, которых накануне задержали оккупанты, грозит до 15 лет тюрьмы, - Денисова

Избрание меры пресечения пятерым задержанным по подозрению в якобы диверсии крымским татарам в оккупационных судах пройдет 6 сентября.

Об этом в Facebook сообщила украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра в так называемых "судах" временно оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу. Российские оккупанты выдвинули ему подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. А также другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам: Азизу Ахтемову, Асане Ахтемову, Эльдару Одаманову, Шевкету Усеиновыму", - пишет она.

Денисова также отметила, что в "Киевском районном суде Симферополя" будут выбирать меру пресечения отцу похищенного Азиза Ахтемова Ескендеру Ахтемову и брату похищенного Асана Ахтемова Арсену Ахтемову. "В субботу, 5 сентября 2021 года, они пришли на акцию поддержки к зданию ФСБ, чтобы узнать, где их похищенные родственники. За это им инкриминируют "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции" (ст.19.3 КоАП РФ). Данная статья предусматривает как штраф, так и административное задержание", - подчеркнула омбудсмен.

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Кроме того, в "Симферопольском райсуде" состоится рассмотрение по существу "дела Владислава Есипенко", обвиняемого в якобы "незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия". Украинскому гражданину грозит 18 лет лишения свободы по настоянию стороны обвинения.

Вместе с тем, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" в отношении учителя физкультуры Эмиля Зиядинова, которого безосновательно заключили за активную гражданскую позицию относительно незаконного преследования крымских татар. Во время заседания ожидается допрос тайного свидетеля ФСБ.

"Призываю международное сообщество отреагировать на незаконные задержания и судилища над гражданами Украины во временно оккупированном Крыму", - подытожила Денисова.

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Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов. Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов. На следующий день почти всех задержанных на акции отпустили.